Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Kurz vor den nächsten Mondmissionen: „Frau Luna“ begeistert Theaterpublikum in Zwickau

Natalia Willot als Frau Luna und Wonjong Lee als Prinz Sternschnuppe finden am Ende auch zueinander.
Natalia Willot als Frau Luna und Wonjong Lee als Prinz Sternschnuppe finden am Ende auch zueinander. Bild: André Leischner/Theater
Claudia Lüftenegger als Frau Pusebach (von links), Alexander Voigt als Lämmermeier, Andrey Valiguras als Pannecke und André Gass als Fritz Steppke bereiten sich auf ihre Mondexpedition vor.
Claudia Lüftenegger als Frau Pusebach (von links), Alexander Voigt als Lämmermeier, Andrey Valiguras als Pannecke und André Gass als Fritz Steppke bereiten sich auf ihre Mondexpedition vor. Bild: André Leischner/Theater
Elisabeth Birgmeier als Marie und André Gass als Fritz Steppke finden ihr Glück auf der Erde und nicht auf dem Mond.
Elisabeth Birgmeier als Marie und André Gass als Fritz Steppke finden ihr Glück auf der Erde und nicht auf dem Mond. Bild: André Leischner/Theater
Sorgen in einer ausgezeichneten Choreografie für Furore: das Ballett-Ensemble mit Luca Di Giorgio (von links), Mimori Hosokawa, Marco Palamone, Rita Di Bin und Stefano Neri.
Sorgen in einer ausgezeichneten Choreografie für Furore: das Ballett-Ensemble mit Luca Di Giorgio (von links), Mimori Hosokawa, Marco Palamone, Rita Di Bin und Stefano Neri. Bild: André Leischner/Theater
Natalia Willot als Frau Luna und Wonjong Lee als Prinz Sternschnuppe finden am Ende auch zueinander.
Natalia Willot als Frau Luna und Wonjong Lee als Prinz Sternschnuppe finden am Ende auch zueinander. Bild: André Leischner/Theater
Claudia Lüftenegger als Frau Pusebach (von links), Alexander Voigt als Lämmermeier, Andrey Valiguras als Pannecke und André Gass als Fritz Steppke bereiten sich auf ihre Mondexpedition vor.
Claudia Lüftenegger als Frau Pusebach (von links), Alexander Voigt als Lämmermeier, Andrey Valiguras als Pannecke und André Gass als Fritz Steppke bereiten sich auf ihre Mondexpedition vor. Bild: André Leischner/Theater
Elisabeth Birgmeier als Marie und André Gass als Fritz Steppke finden ihr Glück auf der Erde und nicht auf dem Mond.
Elisabeth Birgmeier als Marie und André Gass als Fritz Steppke finden ihr Glück auf der Erde und nicht auf dem Mond. Bild: André Leischner/Theater
Sorgen in einer ausgezeichneten Choreografie für Furore: das Ballett-Ensemble mit Luca Di Giorgio (von links), Mimori Hosokawa, Marco Palamone, Rita Di Bin und Stefano Neri.
Sorgen in einer ausgezeichneten Choreografie für Furore: das Ballett-Ensemble mit Luca Di Giorgio (von links), Mimori Hosokawa, Marco Palamone, Rita Di Bin und Stefano Neri. Bild: André Leischner/Theater
Kultur
Kurz vor den nächsten Mondmissionen: „Frau Luna“ begeistert Theaterpublikum in Zwickau
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine rasante, spielfreudige Inszenierung der Operette von Paul Lincke ist seit kurzem im Gewandhaus in Zwickau zu sehen.

Als hätten sie es am Theater Plauen-Zwickau gewusst: Kurz bevor die europäische Weltraumorganisation Esa bekanntgab, dass im Rahmen der von der US-Raumfahrtbehörde Nasa geplanten Mond-Missionen in den nächsten Jahren ein Deutscher als erster Europäer seinen Fuß auf den Erdtrabanten setzen könnte, hatte im Gewandhaus Zwickau schon „Frau...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Am Sonnabend feiert die Operette „Frau Luna“ von Paul Lincke im Gewandhaus Zwickau Premiere. Im Bild Natalia Willot als Frau Luna und André Gass als Fritz Steppke.
Musik von Schlager bis Klassik, Comedy und Tanz, dazu eine Live-Kochshow und eine Operetten-Premiere: Die „Freie Presse“ hat Veranstaltungstipps für das Wochenende.
Holger Weiß
01.12.2025
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
24.11.2025
3 min.
Kurzfristig eingesprungen: Sängerin rettet Premierenvorstellung im Zwickauer Gewandhaus
Verdienter Applaus für Elisabeth Birgmeier beim Premierenempfang im Gewandhaus-Foyer.
Als eine Darstellerin kurz vor der Premiere von „Frau Luna“ ausfiel, übernahm Elisabeth Birgmeier in nur drei Tagen eine zweite Rolle – ein Kraftakt, der für sie auch persönlich bedeutsam wurde.
Ludmila Thiele
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
Mehr Artikel