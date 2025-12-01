Kurz vor den nächsten Mondmissionen: „Frau Luna“ begeistert Theaterpublikum in Zwickau

Eine rasante, spielfreudige Inszenierung der Operette von Paul Lincke ist seit kurzem im Gewandhaus in Zwickau zu sehen.

Als hätten sie es am Theater Plauen-Zwickau gewusst: Kurz bevor die europäische Weltraumorganisation Esa bekanntgab, dass im Rahmen der von der US-Raumfahrtbehörde Nasa geplanten Mond-Missionen in den nächsten Jahren ein Deutscher als erster Europäer seinen Fuß auf den Erdtrabanten setzen könnte, hatte im Gewandhaus Zwickau schon „Frau...