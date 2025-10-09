László Krasznahorkai: Der „Meister der Apokalypse“ erhält den Nobelpreis

László Krasznahorkai gilt als Visionär der Verzweiflung. Für seine monumentalen Sätze und seine düstere Weltwahrnehmung wird der ungarische Schriftsteller nun gewürdigt.

Wenn er länger in Ungarn geblieben wäre, sagte Miklós Mészöly einmal über seinen Schriftstellerkollegen László Krasznahorkai, hätte er sich irgendwann umgebracht. Deswegen setzte Mészöly sich dafür ein, dass sein Freund 1987 ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in West-Berlin erhielt. Seitdem hat Krasznahorkai...