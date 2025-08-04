Lara Mandoki über ihren Ausstieg beim „Erzgebirgskrimi“: „Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen“

Chemnitz. Kürzlich wurde bekannt, dass Lara Mandoki ihre Rolle als Kommissarin im „Erzgebirgskrimi“ aufgeben wird. Im Interview spricht sie über ihre Gründe, ihre Sicht auf das Erzgebirge, ihre neuen Projekte mit „Miss Merkel“ und dem Eberhofer und darüber, warum ihr ostdeutsche Frauen fehlen.

Freie Presse: Seit 2019 spielen Sie die Kommissarin Karina Szabo im erfolgreichen „Erzgebirgskrimi“. Warum steigen Sie aus der Reihe aus? Freie Presse: Seit 2019 spielen Sie die Kommissarin Karina Szabo im erfolgreichen „Erzgebirgskrimi“. Warum steigen Sie aus der Reihe aus?