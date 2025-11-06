Leipzig macht sich gerade mit einem neuen Logo zum Gespött des Internets. Verdient?

Mit wenigen Strichen hat Sachsens deutschlandweite Traumstadt ihren Wappenlöwen kunstvoll dekonstruiert. Das kann man leicht doof finden. Aber übersieht man dabei nicht das Wesentliche?

Die Stadt Leipzig hat etwas gewagt – und sich ein neues Logo designen lassen. Bisher hatte man in der hippsten Stadt des Freistaates lediglich das altbekannte Löwen-Stadtwappen genutzt. Nun wollte man einen zeitgemäßeren Look – und zieht prompt im Internet vor allem Spott auf sich. Der verbogen Strichlöwe sähe aus wie verbeult bei Peugeot...