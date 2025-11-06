Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Leipzig macht sich gerade mit einem neuen Logo zum Gespött des Internets. Verdient?

Aus dem Stadtwappen von Leipzig wurde nun ein Logo entwickelt. Das sorgt im Internet für Diskussionen.
Aus dem Stadtwappen von Leipzig wurde nun ein Logo entwickelt. Das sorgt im Internet für Diskussionen. Bild: Stadt Leipzig/ Montage:FP
Aus dem Stadtwappen von Leipzig wurde nun ein Logo entwickelt. Das sorgt im Internet für Diskussionen.
Aus dem Stadtwappen von Leipzig wurde nun ein Logo entwickelt. Das sorgt im Internet für Diskussionen. Bild: Stadt Leipzig/ Montage:FP
Meinung
Kultur
Leipzig macht sich gerade mit einem neuen Logo zum Gespött des Internets. Verdient?
Redakteur
Von Caspar Leder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit wenigen Strichen hat Sachsens deutschlandweite Traumstadt ihren Wappenlöwen kunstvoll dekonstruiert. Das kann man leicht doof finden. Aber übersieht man dabei nicht das Wesentliche?

Die Stadt Leipzig hat etwas gewagt – und sich ein neues Logo designen lassen. Bisher hatte man in der hippsten Stadt des Freistaates lediglich das altbekannte Löwen-Stadtwappen genutzt. Nun wollte man einen zeitgemäßeren Look – und zieht prompt im Internet vor allem Spott auf sich. Der verbogen Strichlöwe sähe aus wie verbeult bei Peugeot...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im Osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
24.10.2025
2 min.
DOK Leipzig rückt die USA in den Mittelpunkt
Der Leiter des Dokumentarfilm-Festivals DOK Leipzig, Christoph Terhechte, steht vor einem Plakat zur 68. Auflage des Festivals.
Das Festival für den Dokumentar- und Animationsfilm zeigt im Jubiläumsjahr 250 Filme aus über 60 Ländern.
Maurice Querner
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
Mehr Artikel