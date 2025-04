Leipziger Buchmesse 2025: Die Top 6 Highlights auf einen Blick

Ob Sebastian Fitzek, Bela B, Luisa Neubauer oder die Stimmen hinter Spongebob & Co: 2500 Veranstaltungen an 300 Orten in Leipzig bieten ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Attraktionen.

Die Leipziger Buchmesse (27. bis 30. März) steht wieder vor der Tür. Auch in diesem Jahr ist eine gute Tagesplanung essenziell, um möglichst viele Veranstaltungen miterleben zu können. Wir haben daher die wichtigsten Höhepunkte zusammengefasst. Die Leipziger Buchmesse (27. bis 30. März) steht wieder vor der Tür. Auch in diesem Jahr ist eine gute Tagesplanung essenziell, um möglichst viele Veranstaltungen miterleben zu können. Wir haben daher die wichtigsten Höhepunkte zusammengefasst.