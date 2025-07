Mariah Carey ist zurück: Am 26. September erscheint ihr neues Album „Here For It All“

Mit den Singles „Sugar Sweet“ und „Type Dangerous“ tastet sich die Pop-Ikone zurück in die Öffentlichkeit. Fans und Kritiker zeigen sich gespannt. Doch ein Misserfolg scheint unwahrscheinlich.

Der Countdown läuft: Am 26. September erscheint „Here For It All“, das erste Studioalbum von Mariah Carey seit sieben Jahren. Die Veröffentlichung wurde am heutigen Donnerstag offiziell bestätigt. Mit elf neuen Songs will Carey ihr Comeback krönen – eine Rückkehr, die ihre Fans begeistert, Kritiker aber bislang spaltet.