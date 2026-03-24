Mit großem Finale: Klaus Fischer gibt Vorsitz beim Zwickauer Kunstverein ab

Danny Otto hat den Vorsitz der „Freunde Aktueller Kunst“ von Klaus Fischer übernommen und will ihn mit neuen Akzenten auf gewohnt hohem Niveau weiterführen.

Einen besseren Abschied hätte sich Klaus Fischer als Vorsitzender des Zwickauer Vereins „Freunde Aktueller Kunst“ wohl nicht wünschen können: Die Ausstellung „Perlmutt II“ mit Arbeiten von Rosa Loy und Neo Rauch in der kleinen Galerie des Vereins an der Hauptstraße ist hervorragend besucht; aus Zwickau, aus der näheren und weiteren...