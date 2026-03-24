MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Mit großem Finale: Klaus Fischer gibt Vorsitz beim Zwickauer Kunstverein ab

Danny Otto (rechts) hat den Vorsitz des Zwickauer Vereins „Freunde Aktueller Kunst“ von Klaus Fischer (links) übernommen und will auch einige neue Akzente setzen.
Danny Otto (rechts) hat den Vorsitz des Zwickauer Vereins „Freunde Aktueller Kunst“ von Klaus Fischer (links) übernommen und will auch einige neue Akzente setzen. Foto: Matthias Zwarg
Danny Otto (rechts) hat den Vorsitz des Zwickauer Vereins „Freunde Aktueller Kunst“ von Klaus Fischer (links) übernommen und will auch einige neue Akzente setzen.
Danny Otto (rechts) hat den Vorsitz des Zwickauer Vereins „Freunde Aktueller Kunst“ von Klaus Fischer (links) übernommen und will auch einige neue Akzente setzen. Foto: Matthias Zwarg
Kultur
Mit großem Finale: Klaus Fischer gibt Vorsitz beim Zwickauer Kunstverein ab
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Danny Otto hat den Vorsitz der „Freunde Aktueller Kunst“ von Klaus Fischer übernommen und will ihn mit neuen Akzenten auf gewohnt hohem Niveau weiterführen.

Einen besseren Abschied hätte sich Klaus Fischer als Vorsitzender des Zwickauer Vereins „Freunde Aktueller Kunst“ wohl nicht wünschen können: Die Ausstellung „Perlmutt II“ mit Arbeiten von Rosa Loy und Neo Rauch in der kleinen Galerie des Vereins an der Hauptstraße ist hervorragend besucht; aus Zwickau, aus der näheren und weiteren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.03.2026
2 min.
Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie.
In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.
Anna Neef
06:00 Uhr
6 min.
Neue Attraktionen: Damit warten die Freizeitparks auf
Jan Völkel am neuen Multi Launch Water Coaster im Freizeitpark Plohn. Für die Wasser-Achterbahn investiert der Familienbetrieb zum 30. Jubiläum des Parks mehr als zwölf Millionen Euro.
Wasser-Achterbahn mit Katapultstart, Dino-Giganten und Skywalk: Fans von Freizeitparks können sich auf einige Neuerungen freuen. Mit einem Kniff lässt sich auch beim Eintritt sparen.
Dörthe Hein und Andreas Hummel, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Hohe Kosten, wenig Geld: Sachsens Theater unter Sparzwang
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. (Archivbild)
Sachsens Theater plagen seit Jahren finanzielle Sorgen. Steigende Kosten und knappe Kassen bringen viele Häuser zunehmend in Bedrängnis. Der Bühnenverein warnt vor Einschnitten - und fordert Lösungen.
Katrin Mädler und Anett Böttger, dpa
07.03.2026
5 min.
Malerstars Neo Rauch und Rosa Loy zeigen private Werke in Zwickau
 6 Bilder
Auch sehr großformatige Werke, die kaum durch die Tür passen, wie hier das Gemälde „Rotas“ von Neo Rauch, stellen er und seine Frau Rosa Loy in Zwickau aus.
Das international bekannte Malerehepaar stellt nach zehn Jahren wieder gemeinsam beim umtriebigen Verein „Freunde Aktueller Kunst“ aus. Es sind Arbeiten, die meist hinter verschlossenen Türen hängen.
Katharina Leuoth
20.03.2026
4 min.
Ausstellung von Neo Rauch und Rosa Loy in Zwickau: Galerie auf Weg zu Besucherrekord
Besucher betrachten die Bilder von Rosa Loy und Neo Rauch in der Zwickauer Innenstadt.
Zwei der bekanntesten Künstler der Nation stellen seit einer Woche in der Zwickauer Innenstadt aus. Das lockt Menschen aus ganz Deutschland an – und lässt manche rätseln.
Francesco Schneider-Eicke
24.03.2026
2 min.
Vorstoß im Bundesrat: So will Sachsen jetzt die Spritpreise senken
Der Iran-Krieg und die Folgen: Hohe Spritpreise belasten Verbraucher und Wirtschaft. Aus Sachsen kommt jetzt ein Vorstoß zu Steuersenkungen.
Wirtschaftsminister Panter will an die Steuern ran, um die hohen Preise für Benzin und Diesel schnell zu senken. Diesen Plan bringt der Freistaat am Freitag in den Bundesrat ein.
Oliver Hach
Mehr Artikel