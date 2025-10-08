Agriculture mit „The Spiritual Sound“: Aufgesperrt

Post-Blackmetal

Das zweite Album der Überraschungs-Extremisten Agriculture ist ein verdammtes Wunderhorn: Wem Deafheaven zu glatt ist, Liturgy dagegen aber schon zu kopfschmerzig, der bekommt mit „The Spiritual Sound“ (Flenser Records) einen Blackgaze-Volltreffer versetzt. Die Amerikaner, die sich bereits mit dem selbst betitelten Debüt 2023 auf etlichen...