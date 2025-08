Hollow Horse mit „Five“: Pure Nostalgie

Indie-Pop

Weil er keine Lust hatte, weiter als Werftarbeiter zu arbeiten, warf Kenny Little sein Werkzeug in den River Clyde, ging an die Kunsthochschule und gründete 1984 die Band Hollow Horse. Während andere Gruppen aus Glasgow wie Aztec Camera, Del Amitri oder Primal Scream Plattenverträge bei großen Labels erhielten und durch die Decke gingen,...