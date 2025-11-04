Malo Moray mit „Embrace“: Nebelfein

Musik
Ambient-Jazz
Ein gewagtes Konzept fährt Kontrabassist Malo Moray auf seinem dritten Album „Embrace“: Das atmosphärisch freie, vor allem aus Field-Recordings und gänsehäutigen Stimm-Tracks zusammengesetzte Ambient-Werk wurde live vor Zuschauern improvisiert. Das merkt man allerdings nur an den sparsam eingestreuten, smooth-jazzigen Bass-Walks des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.