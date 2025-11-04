Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
„Embrace“ ist das neue Album von Malo Moray.
„Embrace“ ist das neue Album von Malo Moray.
Musik
Malo Moray mit „Embrace“: Nebelfein
Von Tim Hofmann, Welf Grombacher
Ambient-Jazz

Ein gewagtes Konzept fährt Kontrabassist Malo Moray auf seinem dritten Album „Embrace“: Das atmosphärisch freie, vor allem aus Field-Recordings und gänsehäutigen Stimm-Tracks zusammengesetzte Ambient-Werk wurde live vor Zuschauern improvisiert. Das merkt man allerdings nur an den sparsam eingestreuten, smooth-jazzigen Bass-Walks des...
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
23.10.2025
1 min.
Yom mit „Le Rythme du Silence“: Klingende Stille
„Le Rythme du Silence“ ist das neue Album von Yom.
Jazz
Tim Hofmann, Welf Grombacher
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
23.10.2025
1 min.
Parcels mit „Loved“: Wolkiges Tänzeln
„Loved“ ist das neue Album von Parcels.
Disco
Tim Hofmann, Welf Grombacher
Mehr Artikel