Neil Young mit „Talkin‘ To The Trees“: Leichte Schulter

Folkrock

Das große Protestalbum ist „Talkin‘ To The Trees“ doch nicht geworden. Auch, wenn man das hätte erwarten können, nachdem Neil Young den Demokraten im Wahlkampf erlaubte, „Rockin‘ In The Free World“ zu verwenden, und „Looking For A Leader“ für die Biden-Wahl extra umgeschrieben hatte. Doch schon die zum Amtsantritt von Donald...