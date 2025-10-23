Yom mit „Le Rythme du Silence“: Klingende Stille

Jazz

Von einem Sufi-Meister lernte der Klarinettist Yom, Stille nicht als Abwesenheit von Klang zu verstehen, sondern als rhythmisches Prinzip. Auf seinem aktuellen Album „Le Rythme du Silence“, das er mit dem Cellisten Valentin Ceccaldi und dessen Bruder Théo Ceccaldi (Violine) aufgenommen hat, macht er diesen meditativen Zustand hörbar. Mal...