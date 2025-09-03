Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Neu im Kino: „22 Bahnen“ – Luna Wedler taucht ab in den gefeierten Roman-Hit

Eine Szene aus dem Film „22 Bahnen“. Wenn Tilda (Luna Wedler, rechts) den Kopf freibekommen und die Realität vorübergehend ausblenden will, schwimmt sie 22 Bahnen im Freibad. Dazu hat sie allen Grund: Neben Studium, Nebenjob, und einer alkoholkranken Mutter muss sie sich auch noch um ihre jüngere Schwester kümmern.
Eine Szene aus dem Film „22 Bahnen“. Wenn Tilda (Luna Wedler, rechts) den Kopf freibekommen und die Realität vorübergehend ausblenden will, schwimmt sie 22 Bahnen im Freibad. Dazu hat sie allen Grund: Neben Studium, Nebenjob, und einer alkoholkranken Mutter muss sie sich auch noch um ihre jüngere Schwester kümmern. Bild: EPD
Eine Szene aus dem Film „22 Bahnen“. Wenn Tilda (Luna Wedler, rechts) den Kopf freibekommen und die Realität vorübergehend ausblenden will, schwimmt sie 22 Bahnen im Freibad. Dazu hat sie allen Grund: Neben Studium, Nebenjob, und einer alkoholkranken Mutter muss sie sich auch noch um ihre jüngere Schwester kümmern.
Eine Szene aus dem Film „22 Bahnen“. Wenn Tilda (Luna Wedler, rechts) den Kopf freibekommen und die Realität vorübergehend ausblenden will, schwimmt sie 22 Bahnen im Freibad. Dazu hat sie allen Grund: Neben Studium, Nebenjob, und einer alkoholkranken Mutter muss sie sich auch noch um ihre jüngere Schwester kümmern. Bild: EPD
Kultur
Neu im Kino: „22 Bahnen“ – Luna Wedler taucht ab in den gefeierten Roman-Hit
Von DPA
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Außerdem neu im Kino: „Tafiti – Ab durch die Wüste“, ein Animationsfilm über Freundschaft und Toleranz.

22 Bahnen. Mit ihrem Debütroman „22 Bahnen“ landete Autorin Caroline Wahl einen Bestseller. Nun kommt die Geschichte zweier Schwestern detailgetreu und mit Promi-Cast auf die Leinwand. Funktioniert das? Was für ein Debüt. „22 Bahnen“ von Caroline Wahl stand gefühlte Ewigkeiten in der Spiegel-Bestsellerliste, wurde mehrfach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
20.08.2025
4 min.
Neu im Kino: Pedro pascal verführt Dakota Johnson in „Was ist Liebe wert – Materialists“
Dakota Johnson als Lucy und Pedro Pascal als Harry in dem Film „Was ist Liebe wert – Materialists“. Lucy arbeitet in einer Kuppelagentur, wird aber diesmal nicht für eine Verkupplungsaktion engagiert, sondern selbst zu einem Date eingeladen.
Außerdem neu im Kino: „Bitter Gold“, ein moderner Western aus Chile, und „Der Kuss des Grashüpfers“, ein surrealer Trip zwischen Humor und Abgrund.
DPA
23.07.2025
4 min.
Neu im Kino: Pedro Pascal wird zu „Mister Fantastic“ in „The Fantastic Four: First Steps“
Pedro Pascal in seiner Rolle als „Mister Fantastic“ in der Szene des Films „The Fantastic Four: First Steps“. Marvels
In „The Life of Chuck“ wird das Leben eines unscheinbaren Buchhändlers zum Rätsel. Außerdem neu im Kino: „Memoiren einer Schnecke“, eine Animationsgeschichte über Verlust, Freundschaft und Mut.
DPA
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
Mehr Artikel