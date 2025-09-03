Neu im Kino: „22 Bahnen“ – Luna Wedler taucht ab in den gefeierten Roman-Hit

Eine Szene aus dem Film „22 Bahnen“. Wenn Tilda (Luna Wedler, rechts) den Kopf freibekommen und die Realität vorübergehend ausblenden will, schwimmt sie 22 Bahnen im Freibad. Dazu hat sie allen Grund: Neben Studium, Nebenjob, und einer alkoholkranken Mutter muss sie sich auch noch um ihre jüngere Schwester kümmern. Bild: EPD