Neue Bob-Dylan-Show am Theater Chemnitz: Etwas zu schön geschauspielert!

„Rolling Thunder“ ist nicht durchweg überzeugend, macht in der Verneigung aber trotzdem einen Künstler erlebbar, der auf so viel Ehre eigentlich gar nicht aus ist.

Bob Dylan, Literaturnobelpreisträger, Pop-Ikone, einer von „136 oder 142“ Protestsängern in den 1960er-Jahren (wie er scherzhaft in einem Interview sagte), Maler, Hobby-Schmied, Namensgeber eines Bourbon-Whiskeys, hat viel Zeit und viele Ideen darauf verwendet, sein Leben zu verrätseln. Sein Geburtsdatum, sein Name, seine Ansichten –...