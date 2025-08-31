Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Neuer „Erzgebirgskrimi“ Quotenkönig am Samstagabend – So viele TV-Zuschauer zog er in seinen Bann

Karina Szabo (Lara Mandoki, r.) und Saskia Bergelt (Teresa Weißbach, l.) vernehmen gemeinsam einen Verdächtigen. Bild: ZDF/Conrad Lobst
Karina Szabo (Lara Mandoki, r.) und Saskia Bergelt (Teresa Weißbach, l.) vernehmen gemeinsam einen Verdächtigen. Bild: ZDF/Conrad Lobst
Kultur
Neuer „Erzgebirgskrimi“ Quotenkönig am Samstagabend – So viele TV-Zuschauer zog er in seinen Bann
Redakteur
Von Patrick Hyslop
„Über die Grenze“ heißt die 13. Folge der ZDF-Produktion, die am Samstagabend im ZDF Fernsehpremiere feierte. Sie war meistgesehene Sendung des Tages.

Mainz.

Die neueste Folge des „Erzgebirgskrimis“ hat die Konkurrenz am Samstagabend alt aussehen lassen: Fast 5,5 Millionen Zuschauer und 27,8 Prozent Marktanteil bedeuteten laut der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung Platz eins am Samstag.

Die Handlung: In Folge 13 („Über die Grenze“) des beliebten ZDF-Krimis wird bei Bauarbeiten in Altenberg eine Leiche gefunden. Kurz darauf stirbt der Dorfsäufer Holger Berthold. Die Ermittler stoßen auf ein Geheimnis aus DDR-Zeiten, das eng mit Holger Bertholds verschwundenem Zwillingsbruder verbunden ist. Als Kommissar Winkler verschwindet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Während Zuschauer im linearen TV bis Samstag, 20.15 Uhr auf die neueste Episode warten mussten, war „Über die Grenze“ im ZDF-Streaming-Portal bereits seit einer Woche abrufbar.

Den zuletzt im Frühjahr ausgestrahlten Teil des „Erzgebirgskrimis“ („Die letzte Note“), der in Chemnitz spielte, hatten 6,29 Millionen Menschen gesehen, das entsprach einem Marktanteil von 27,3 Prozent. (phy)

