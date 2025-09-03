Neuer Name im „GZSZ-Kiez“: Jungschauspieler Fabian Hanis debütiert in der RTL-Soap

Kultur
Deutschlands erfolgreichste Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekommt Zuwachs: Schauspieler Fabian Hanis spielt ab 3. September 2025 die Rolle des Robin Zielke.
Es gibt Serien, die kommen und gehen, und es gibt „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ). Seit über dreißig Jahren behauptet sich die RTL-Soap im werktäglichen Fernsehprogramm, ein Stück Popkultur, das Generationen begleitet hat. Am 3. September 2025 tritt ein neuer Name in diesen Kosmos: Fabian Hanis, 24 Jahre alt, Schauspieler,...
