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Philipp Otto spielt in „Reineke Fuchs“ die Titelrolle. Das Stück hat am Samstag am Schauspiel Chemnitz Premiere.
Philipp Otto spielt in „Reineke Fuchs“ die Titelrolle. Das Stück hat am Samstag am Schauspiel Chemnitz Premiere. Foto: NASSER HASHEMI
Philipp Otto spielt in „Reineke Fuchs“ die Titelrolle. Das Stück hat am Samstag am Schauspiel Chemnitz Premiere.
Philipp Otto spielt in „Reineke Fuchs“ die Titelrolle. Das Stück hat am Samstag am Schauspiel Chemnitz Premiere. Foto: NASSER HASHEMI
Kultur
Neustart am Schauspiel Chemnitz: Philipp Otto als Reineke Fuchs
Redakteur
Von Maurice Querner
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Rückkehr mit Biss: Philipp Otto übernimmt auf der Großen Bühne des Spinnbaus die Titelrolle in „Reineke Fuchs“ – eine Figur zwischen Charme, Manipulation und moralischer Grauzone.

Als Philipp Otto sich von Chemnitz verabschiedete, war die Welt noch eine andere. „Das Haus am See“ hieß seine Abschiedsinszenierung – gespielt noch im alten Schauspielhaus, vor maskiertem, ausgedünntem Publikum. Ein Abgang unter Pandemiebedingungen. Danach zog es ihn nach Weimar. Am Deutschen Nationaltheater war Otto von 2019 bis 2025...
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