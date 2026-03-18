Neustart am Schauspiel Chemnitz: Philipp Otto als Reineke Fuchs

Kultur
Rückkehr mit Biss: Philipp Otto übernimmt auf der Großen Bühne des Spinnbaus die Titelrolle in „Reineke Fuchs“ – eine Figur zwischen Charme, Manipulation und moralischer Grauzone.
Als Philipp Otto sich von Chemnitz verabschiedete, war die Welt noch eine andere. „Das Haus am See“ hieß seine Abschiedsinszenierung – gespielt noch im alten Schauspielhaus, vor maskiertem, ausgedünntem Publikum. Ein Abgang unter Pandemiebedingungen. Danach zog es ihn nach Weimar. Am Deutschen Nationaltheater war Otto von 2019 bis 2025...
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