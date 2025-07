Nicht jeder Song ein „Kaisermania“-Hit: Die andere Seite von Roland Kaiser

Er ist Kultfigur, Entertainer und Stimme für Generationen. Bei der „Kaisermania“ feiert ihn Dresden mit Hymnen zum Mitsingen – doch es gibt auch einen anderen Roland Kaiser. Zehn selten gespielte Songs.

Freitagabend, Elbufer, Gänsehaut. In Dresden startet am Freitagabend wieder die „Kaisermania“ – ein Phänomen, das längst über den Status eines ganz „normalen“ Konzerts hinausgewachsen ist. Seit 2003 pilgern jedes Jahr Zehntausende an die Elbwiesen, um Roland Kaiser unter freiem Himmel zu feiern. Damals war‘s als einmaliger...