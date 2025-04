Papst Franziskus über die transformative Kraft der Kunst

Ihm wurde eine besondere Nähe zur Kunst nachgesagt. Als erster Papst besuchte Franziskus die Biennale. Er würdigte die Kunst als universelle Sprache, die Schönheit verbreitet und Völker vereint.

