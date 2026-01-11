MENÜ
  • Publikumsliebling Beomseok Choi bringt einen modernen „Schwanengesang“ ins Freiberger Theater

Bariton Beomseok Choi mit seiner Frau und Klavierbegleiterin Jane Chae. Bild: Elke Hussel
Bariton Beomseok Choi mit seiner Frau und Klavierbegleiterin Jane Chae. Bild: Elke Hussel
Publikumsliebling Beomseok Choi bringt einen modernen „Schwanengesang“ ins Freiberger Theater
Von Elke Hussel
Der Bariton ist aktuell einer der gefragtesten Sänger der Region - und darüber hinaus. Mit leiser Autorität und großer stimmlicher Souveränität macht er Schuberts Werk zum Gegenwartsstück.

Mit seinem zweiten großen Schubert-Abend nach der „Winterreise“ im vergangenen Jahr stellte sich Beomseok Choi, Bariton am Mittelsächsischen Theater, erneut einem Werk, das durch innere Spannung überzeugt und erstaunlich modern daherkommt. „Der Schwanengesang“ entstand 1828 in Schuberts letztem Lebensjahr. Die Vertonungen nach Gedichten...
