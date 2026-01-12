MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Rebecca Horn mal nicht mit „Universe in a Pearl“: Ausstellung in Glauchau zeigt von ihr inspirierte Arbeiten

Von Rebecca Horns kinetischer Skulptur „Silver Crane“ haben sich Künstler inspirieren lassen. Die Arbeiten sind jetzt in der Galerie Art Gluchowe zu sehen.
Von Rebecca Horns kinetischer Skulptur „Silver Crane“ haben sich Künstler inspirieren lassen. Die Arbeiten sind jetzt in der Galerie Art Gluchowe zu sehen. Bild: Matthias Zwarg
„Universe in a Pearl“ von Rebecca Horn war im vergangenen Jahr in der Hospitalkirche in Lößnitz als Leihgabe am Purple Path zu sehen.
„Universe in a Pearl“ von Rebecca Horn war im vergangenen Jahr in der Hospitalkirche in Lößnitz als Leihgabe am Purple Path zu sehen. Bild: Heike Mann
Die Arbeiten von Silvio Ukat, Mandy Friedrich und Manuela König (von rechts nach links) nehmen auf ganz verschiedene Art Bezug auf Rebecca Horns „Silver Crane“.
Die Arbeiten von Silvio Ukat, Mandy Friedrich und Manuela König (von rechts nach links) nehmen auf ganz verschiedene Art Bezug auf Rebecca Horns „Silver Crane“. Bild: Matthias Zwarg
Von Rebecca Horns kinetischer Skulptur „Silver Crane“ haben sich Künstler inspirieren lassen. Die Arbeiten sind jetzt in der Galerie Art Gluchowe zu sehen.
Von Rebecca Horns kinetischer Skulptur „Silver Crane“ haben sich Künstler inspirieren lassen. Die Arbeiten sind jetzt in der Galerie Art Gluchowe zu sehen. Bild: Matthias Zwarg
„Universe in a Pearl“ von Rebecca Horn war im vergangenen Jahr in der Hospitalkirche in Lößnitz als Leihgabe am Purple Path zu sehen.
„Universe in a Pearl“ von Rebecca Horn war im vergangenen Jahr in der Hospitalkirche in Lößnitz als Leihgabe am Purple Path zu sehen. Bild: Heike Mann
Die Arbeiten von Silvio Ukat, Mandy Friedrich und Manuela König (von rechts nach links) nehmen auf ganz verschiedene Art Bezug auf Rebecca Horns „Silver Crane“.
Die Arbeiten von Silvio Ukat, Mandy Friedrich und Manuela König (von rechts nach links) nehmen auf ganz verschiedene Art Bezug auf Rebecca Horns „Silver Crane“. Bild: Matthias Zwarg
Kultur
Rebecca Horn mal nicht mit „Universe in a Pearl“: Ausstellung in Glauchau zeigt von ihr inspirierte Arbeiten
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spätestens seit dem Kulturhauptstadtjahr ist Rebecca Horn auch hier vielen bekannt: Ihre Skulptur „Universe in a Pearl“ in einer Kirche in Lößnitz zog rund 25.000 Besucher an. Von einer anderen Skulptur Horns namens „Silver Crane“ haben sich fünf Künstlerinnen und Künstler zu eigenen Arbeiten inspirieren lassen, die jetzt in Glauchau zu sehen sind.

Rebecca Horns Installation „Universe in a Pearl“ in Lößnitz war einer der Publikumsmagneten im Kulturhauptstadtjahr auf dem Purple Path. Wer eine weitere Arbeit der 2024 verstorbenen Künstlerin sehen möchte, hat dazu jetzt in der Galerie Art Gluchowe in Glauchau Gelegenheit. Die kinetische Plastik „Silver Crane“ aus dem Jahr 1984...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
17:46 Uhr
2 min.
Leipzig vor Verpflichtung von Außenstürmer Sani
Aktiv auf dem Transfermarkt: RB Leipzigs Sportchef Marcel Schäfer. (Archivbild)
RB Leipzig hat das nächste Talent im Visier. In der Slowakei sind die Sachsen fündig geworden und wollen für Suleiman Sani mehrere Millionen Euro zahlen.
17.11.2025
4 min.
Abschied vom Liebling am Purple Path: „The Universe in a Pearl“ in Lößnitz wird zurückgegeben
Der Liebling am Purple Path: die Spiegelinstallation „The Universe in a Pearl“ in der Hospitalkirche in Lößnitz. Wermutstropfen: Das Objekt ist nur eine Leihgabe.
Die Spiegelinstallation ist der Publikumsliebling am Purple Path. Während an dem Skulpturenweg noch neue Einweihungen folgen und auch die ersten Bustouren fahren, wird die Installation in Lößnitz nur noch bis Ende des Monats zu sehen sein.
Katharina Leuoth
27.11.2025
4 min.
„Wie zwei Wunder“: Kunstwerk sorgt im Kulturhauptstadt-Jahr im Erzgebirge für neue Gemeinschaft
Christine Wagner (links) und Jacqueline Schöniger gehören zu den Kirchenöffnern. Sie haben Pfarrer Raphael Weiß in der Hospitalkirche Lößnitz in die Mitte genommen.
Die Rauminstallation in der Hospitalkirche Lößnitz ist am Sonntag das letzte Mal zu sehen. Danach wird sie abgebaut. Seit Ende März hat sie der Stadt nicht nur Zehntausende Besucher gebracht.
Heike Mann
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
17:45 Uhr
8 min.
„Dieses Jahr wird es nicht ohne Kredite gehen“: Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping über Sachsens schwierige Haushaltslage und Hilfe der Opposition
Sachsens stellvertretende Ministerpräsidentin: Petra Köpping (SPD).
In diesem Jahr stehen Sachsens Landespolitik schwierige Haushaltsverhandlungen bevor. Angesichts des strukturellen Milliardendefizits führt nach Ansicht der stellvertretenden Regierungschefin Petra Köpping kein Weg an einer Aufnahme neuer Landesschulden vorbei - und auch nicht an Einsparungen und Reformen: „Alles gehört auf den Prüfstand.“
Tino Moritz
Mehr Artikel