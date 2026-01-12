Rebecca Horn mal nicht mit „Universe in a Pearl“: Ausstellung in Glauchau zeigt von ihr inspirierte Arbeiten

Kultur
Spätestens seit dem Kulturhauptstadtjahr ist Rebecca Horn auch hier vielen bekannt: Ihre Skulptur „Universe in a Pearl“ in einer Kirche in Lößnitz zog rund 25.000 Besucher an. Von einer anderen Skulptur Horns namens „Silver Crane“ haben sich fünf Künstlerinnen und Künstler zu eigenen Arbeiten inspirieren lassen, die jetzt in Glauchau zu sehen sind.
Rebecca Horns Installation „Universe in a Pearl“ in Lößnitz war einer der Publikumsmagneten im Kulturhauptstadtjahr auf dem Purple Path. Wer eine weitere Arbeit der 2024 verstorbenen Künstlerin sehen möchte, hat dazu jetzt in der Galerie Art Gluchowe in Glauchau Gelegenheit. Die kinetische Plastik „Silver Crane“ aus dem Jahr 1984...
