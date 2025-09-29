Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Roland Kaiser äußert sich zur „Kaisermania“ für 2026: Was sagt sein versteckter Nebensatz?

Roland Kaiser beruhigt seine Fans: Es soll auch 2026 wieder eine Kaisermania in Dresden geben.
Roland Kaiser beruhigt seine Fans: Es soll auch 2026 wieder eine Kaisermania in Dresden geben. Bild: Frank Embacher
Roland Kaiser beruhigt seine Fans: Es soll auch 2026 wieder eine Kaisermania in Dresden geben.
Roland Kaiser beruhigt seine Fans: Es soll auch 2026 wieder eine Kaisermania in Dresden geben. Bild: Frank Embacher
Kultur
Roland Kaiser äußert sich zur „Kaisermania“ für 2026: Was sagt sein versteckter Nebensatz?
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf Instagram hat der Schlagerstar die Spekulationen über den Fortbestand der beliebten Konzertreihe vorerst beendet - will die eigentlichen Informationen aber erst folgen lassen

„Natürlich“ solle auch „im kommenden Jahr“ die Kaisermania am Elbufer stattfinden. Das schreibt „Euer Roland“ auf dem Instagram-Profil „Rolandkaiseroffiziell“ - und beendet damit erst einmal die Spekulationen über den Weiterbestand der beliebten Konzertreihe.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
25.09.2025
1 min.
Statt „Kaisermania“: Roland Kaiser kommt 2026 nach Schwarzenberg
Roland Kaiser kommt nächstes Jahr ins Erzgebirge.
Der Schlagerstar gibt im kommenden Jahr sein einziges Sachsen-Konzert im Erzgebirge. Der Ticketverkauf beginnt am Freitag.
Tim Hofmann
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
25.09.2025
2 min.
Roland Kaiser löst mit Konzertplänen für 2026 im Erzgebirge große Vorfreude aus
Roland Kaiser wird auch 2026 auf der Waldbühne in Schwarzenberg gastieren.
Die Nachricht hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Schlagerstar Roland Kaiser wird auch 2026 wieder im Erzgebirge zu Gast sein. Am Freitag beginnt der Kartenvorverkauf.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel