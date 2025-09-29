Roland Kaiser äußert sich zur „Kaisermania“ für 2026: Was sagt sein versteckter Nebensatz?

Kultur
Auf Instagram hat der Schlagerstar die Spekulationen über den Fortbestand der beliebten Konzertreihe vorerst beendet - will die eigentlichen Informationen aber erst folgen lassen
„Natürlich“ solle auch „im kommenden Jahr“ die Kaisermania am Elbufer stattfinden. Das schreibt „Euer Roland“ auf dem Instagram-Profil „Rolandkaiseroffiziell“ - und beendet damit erst einmal die Spekulationen über den Weiterbestand der beliebten Konzertreihe.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.