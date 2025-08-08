Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Rollstuhltanz: „Tanzen kennt keine Grenzen“

Die Paratanzsportgruppe aus dem Verein „Tanzklub Orchidee Chemnitz".
Die Paratanzsportgruppe aus dem Verein „Tanzklub Orchidee Chemnitz“. Bild: Sophia Schlücker
Kultur
Rollstuhltanz: „Tanzen kennt keine Grenzen“
Von Anne Busch
In der neuen „Freie Presse“-Serie „Darum tanzen wir!“ erklärt Henning Rechenberg aus dem Verein „Tanzklub Orchidee Chemnitz“, wie Rollstuhltanz Menschen verbindet und warum Tanzen keine Grenzen kennt.

Im Rollstuhltanz tanzen Menschen mit und ohne Mobilitätseinschränkungen gemeinsam, entweder als Paar, einzelnen oder in Formationen. Der Rollstuhl wird dabei aktiv in die Choreografie eingebunden und rhythmisch zur Musik bewegt. Die Tänzer kombinieren dabei klassische oder moderne Tanzstile mit eigener Bewegungssprache. Ob im Freizeitbereich...
