DeAndre Lansdowne (vorn) nach dem letzten Heimspiel der Niners in der vergangenen Saison. Am Samstag kehrt der einstige Publikumsliebling mit den Rostock Seawolves nach Chemnitz zurück.
DeAndre Lansdowne (vorn) nach dem letzten Heimspiel der Niners in der vergangenen Saison. Am Samstag kehrt der einstige Publikumsliebling mit den Rostock Seawolves nach Chemnitz zurück. Bild: Alexander Trienitz
DeAndre Lansdowne (rechts) kommt am Samstag mit den Rostock Seawolves an seine alte Wirkungsstätte zurück.
DeAndre Lansdowne (rechts) kommt am Samstag mit den Rostock Seawolves an seine alte Wirkungsstätte zurück. Bild: Imago
Jeff Garrett (hier gegen Amadoe Sow) machte vor zwei Wochen ein starkes Spiel gegen seinen ehemaligen Verein aus Chemnitz.
Jeff Garrett (hier gegen Amadoe Sow) machte vor zwei Wochen ein starkes Spiel gegen seinen ehemaligen Verein aus Chemnitz. Bild: IMAGO/Sven Simon
Eddy Edigin (hier gegen Kevin Yebo) kehrte am vergangenen Freitag mit den Würzburg Baskets nach Chemnitz zurück und gewann deutlich mit 86:76.
Eddy Edigin (hier gegen Kevin Yebo) kehrte am vergangenen Freitag mit den Würzburg Baskets nach Chemnitz zurück und gewann deutlich mit 86:76. Bild: IMAGO/Fotostand
William Christmas wechselte nach einer Saison in Chemnitz nach Frankfurt und spielt dort konstanter.
William Christmas wechselte nach einer Saison in Chemnitz nach Frankfurt und spielt dort konstanter. Bild: IMAGO/Beautiful Sports
Bei Nicholas Tischler ist auch nach seinem Wechsel nach Oldenburg der Knoten noch nicht geplatzt.
Bei Nicholas Tischler ist auch nach seinem Wechsel nach Oldenburg der Knoten noch nicht geplatzt. Bild: IMAGO/Andreas Burmann
Olivier Nkamhoua spielte jetzt in der ersten italienischen Liga in Varese.
Olivier Nkamhoua spielte jetzt in der ersten italienischen Liga in Varese. Bild: IMAGO/Giulio Ciamillo
Der ehemalige Spielmacher kommt als Gast: Sind die Ex-Profis der Niners bei ihren neuen Teams wirklich besser?
Von Thomas Reibetanz
Nach dem Umbruch im Kader der Chemnitzer Basketballer sind einige Profis in der Bundesliga untergekommen. Blühen sie dort tatsächlich wieder auf, wie ab und zu behauptet wird? „Freie Presse“ hat die Zahlen verglichen.

Jeff Garrett hat mit einem starken Auftritt (22 Punkte) und einigen unmissverständlichen Gesten Richtung Chemnitzer Bank deutlich klargemacht, was er davon hält, dass er im Sommer dieses Jahres keinen neuen Vertrag bei den Niners Chemnitz erhalten hat. Mit seinem neuen Team, den Telekom Baskets Bonn, gewann er vor knapp zwei Wochen mit 86:82...
