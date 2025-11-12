„Schattennummer“: Nach zwölf Jahren Pause veröffentlicht „Phantom-Autor“ Thomas Pynchon seinen wohl letzten Roman

Der große Magier der amerikanischen Postmoderne schickt einen abgewrackten Privatdetektiv auf eine surreal-durchgeknallte Reise durch das Europa der 1930er.

Wie aus dem Nichts taucht er alle paar Jahre wieder auf und legt einen neuen Roman vor: Mehr Mythos als Mensch ist Thomas Pynchon der große Unbekannte der amerikanischen Literatur. Interviews gibt er keine, die Öffentlichkeit meidet er komplett. Die einzigen Fotos, die von ihm im Umlauf sind, zeigen einen jungen Mann mit Hasenzähnen. Immerhin...