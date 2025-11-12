Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Schattennummer“: Nach zwölf Jahren Pause veröffentlicht „Phantom-Autor“ Thomas Pynchon seinen wohl letzten Roman

Thomas Pynchon (im Alter von 16 Jahren im Jahrbuch der Oyster Bay High School) und sein neuer Roman. Bild: Wikipedia/Montage Freie Presse
Thomas Pynchon (im Alter von 16 Jahren im Jahrbuch der Oyster Bay High School) und sein neuer Roman. Bild: Wikipedia/Montage Freie Presse
„Schattennummer“: Nach zwölf Jahren Pause veröffentlicht „Phantom-Autor“ Thomas Pynchon seinen wohl letzten Roman
Von Welf Grombacher
Der große Magier der amerikanischen Postmoderne schickt einen abgewrackten Privatdetektiv auf eine surreal-durchgeknallte Reise durch das Europa der 1930er.

Wie aus dem Nichts taucht er alle paar Jahre wieder auf und legt einen neuen Roman vor: Mehr Mythos als Mensch ist Thomas Pynchon der große Unbekannte der amerikanischen Literatur. Interviews gibt er keine, die Öffentlichkeit meidet er komplett. Die einzigen Fotos, die von ihm im Umlauf sind, zeigen einen jungen Mann mit Hasenzähnen. Immerhin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
