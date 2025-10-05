Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Schlingel 2025: Irischer Film „Der Zauber der blauen Geige“ gewinnt Europäischen Kinderfilmpreis

Der irische Film „Der Zauber der blauen Geige“ wurde beim Schlingel-Festival in Chemnitz mit dem Europäischen Kinderfilmpreis ausgezeichnet.
Der irische Film „Der Zauber der blauen Geige“ wurde beim Schlingel-Festival in Chemnitz mit dem Europäischen Kinderfilmpreis ausgezeichnet. Bild: Galwayfilm
Der irische Film „Der Zauber der blauen Geige“ wurde beim Schlingel-Festival in Chemnitz mit dem Europäischen Kinderfilmpreis ausgezeichnet.
Der irische Film „Der Zauber der blauen Geige“ wurde beim Schlingel-Festival in Chemnitz mit dem Europäischen Kinderfilmpreis ausgezeichnet. Bild: Galwayfilm
Kultur
Schlingel 2025: Irischer Film „Der Zauber der blauen Geige“ gewinnt Europäischen Kinderfilmpreis
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Schlingel-Festival 2025 endete mit einer Preisverleihung im Carlowitz Congresscenter Chemnitz. Rund 24.000 Besucherinnen und Besucher sahen Filme für Kinder und ein junges Publikum.

Der irische Film „Der Zauber der blauen Geige“ (2024, Regie: Anne McCabe) ist von der Europäischen Kinderjury beim diesjährigen Schlingel-Filmfestival als bester Film ausgezeichnet worden und hat den Europäischen Kinderfilmpreis erhalten. In dem Film wird die Geschichte der zehnjährigen Molly erzählt, deren Vater im Koma liegt. Über das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
03.10.2025
2 min.
„The Undying Pain of Existence“ gewinnt beim Schlingel-Festival 2025
Im Animationsfilm „The Undying Pain of Existenz“ verliert ein Aktmodell vollkommen die Kontrolle.
In Chemnitz kürte das Schlingel-Festival neue Preisträger. Darunter ein schräg-komischer Animationsfilm aus Schweden und ein Drama aus Spanien.
Maurice Querner
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
19:38 Uhr
3 min.
Plauener erinnern an den 7. Oktober 1989 – Ex-Minister Hubertus Heil mahnt: „Demokratie ist nichts, was sich automatisch vererbt“
Plauener entzünden Kerzen an der Lutherkirche.
Der 7. Oktober 1989 zählt zu einem der bedeutendsten Tage der Stadtgeschichte. 36 Jahre nach der entscheidenden Großdemonstration hat Bürgermeister Tobias Kämpf nun ein besonderes Erinnerungsstück präsentiert.
Claudia Bodenschatz
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
28.09.2025
4 min.
30 Jahre Schlingel: Internationales Filmfestival startet in Chemnitz
Ein Schnitt, ein Jubel: Karoline von der Europäischen Kinderjury durchtrennte am Samstag auf der Opernhaus-Bühne das rote Band und eröffnete damit offiziell das Schlingel-Festival.
Mit einer Gala im Opernhaus Chemnitz ist das 30. Schlingel-Festival gestartet. Bis 4. Oktober laufen 212 Filme aus 58 Ländern – von Weltpremieren bis zu europäischen Jury-Entdeckungen.
Maurice Querner
Mehr Artikel