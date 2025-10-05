Schlingel 2025: Irischer Film „Der Zauber der blauen Geige“ gewinnt Europäischen Kinderfilmpreis

Das Schlingel-Festival 2025 endete mit einer Preisverleihung im Carlowitz Congresscenter Chemnitz. Rund 24.000 Besucherinnen und Besucher sahen Filme für Kinder und ein junges Publikum.

Der irische Film „Der Zauber der blauen Geige“ (2024, Regie: Anne McCabe) ist von der Europäischen Kinderjury beim diesjährigen Schlingel-Filmfestival als bester Film ausgezeichnet worden und hat den Europäischen Kinderfilmpreis erhalten. In dem Film wird die Geschichte der zehnjährigen Molly erzählt, deren Vater im Koma liegt. Über das...