  • Sechs auf einen Streich: 55 Jahre Kabarettgeschichte in Chemnitz

Martin Berke, Andreas Zweigler, Paul Ulbricht, Ellen Schaller, Gerd Ulbricht und Bettine Zweigler sind das Chemnitzer Kabarett.
Martin Berke, Andreas Zweigler, Paul Ulbricht, Ellen Schaller, Gerd Ulbricht und Bettine Zweigler sind das Chemnitzer Kabarett. Bild: Oliver Keil
Martin Berke, Andreas Zweigler, Paul Ulbricht, Ellen Schaller, Gerd Ulbricht und Bettine Zweigler sind das Chemnitzer Kabarett. Bild: Oliver Keil
Martin Berke, Andreas Zweigler, Paul Ulbricht, Ellen Schaller, Gerd Ulbricht und Bettine Zweigler sind das Chemnitzer Kabarett. Bild: Oliver Keil
Kultur
Sechs auf einen Streich: 55 Jahre Kabarettgeschichte in Chemnitz
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Jubiläumsshow „55 Jahre drunter & drüber“ blickt das Ensemble zurück – mit bissiger Gegenwartsbeobachtung und herrlich absurden Wortwitz.

Bettine Zweigler, Ellen Schaller, Andreas Zweigler, Gerd Ulbricht, Martin Berke und Paul Ulbricht – alle sechs Kabarettistinnen und Kabarettisten standen am Mittwochabend gemeinsam auf der Bühne des Chemnitzer Kabaretts. Ein Ereignis war das, denn in dieser Formation treten sie eigentlich nie auf. Meist sind es kleinere Konstellationen zu zweit...
