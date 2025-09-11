Sechs auf einen Streich: 55 Jahre Kabarettgeschichte in Chemnitz

In der Jubiläumsshow „55 Jahre drunter & drüber“ blickt das Ensemble zurück – mit bissiger Gegenwartsbeobachtung und herrlich absurden Wortwitz.

Bettine Zweigler, Ellen Schaller, Andreas Zweigler, Gerd Ulbricht, Martin Berke und Paul Ulbricht – alle sechs Kabarettistinnen und Kabarettisten standen am Mittwochabend gemeinsam auf der Bühne des Chemnitzer Kabaretts. Ein Ereignis war das, denn in dieser Formation treten sie eigentlich nie auf. Meist sind es kleinere Konstellationen zu zweit...