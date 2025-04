Serien-Hit „Marzahn Mon Amour“: Von der Hornhaut auf den Ost-Seelen

Die aktuelle ARD-Miniserie erzählt mit feinem Humor und bitterer Empathie vom Ost-Alltag in einem Plattenbauviertel

Hornhaut, Holznägel und Hühneraugen: Eigentlich ist die „Beauty Oase“ ein Schönheitssalon für Makeup und Fingernägel. Weil man allein damit in Marzahn aber eher nicht über die Runden kommt, bietet Kathi auch Fußpflege an: Sie hat ja nur die Kundenmenschen, die in den Berliner Plattenbauten wohnen. Die ARD-Serie „Marzahn Mon Amour“...