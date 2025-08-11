Sido und sein Geburtstagsreigen im Chemnitzer Küchwald: Warum nur spielt er dieses eine Lied?

Kultur
Festivalartige Zustände: Anlässlich des 25-jährigen Bühnenjubiläums des Deutschrappers Sido pilgerten am Sonntagabend 12.000 Fans zur Küchwaldwiese in Chemnitz.
Die einen kennen ihn als kuschelbärtigen Juror bei „The Voice of Germany“, die anderen sind mit ihm als Hip-Hop-Provokateur aufgewachsen, der seine Wurzeln nie vergessen hat. So oder so: Sido gehört zur Spitze der deutschen Pop-Prominenz. Entsprechend groß war daher der Andrang, als der Rapper am Sonntag auf der Küchwaldwiese in Chemnitz...
