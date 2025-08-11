Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sido und sein Geburtstagsreigen im Chemnitzer Küchwald: Warum nur spielt er dieses eine Lied?

Vom Provokateur zum liebenden Vater: Sido live in Chemnitz.
Vom Provokateur zum liebenden Vater: Sido live in Chemnitz. Bild: Theodor Müller
Vom Provokateur zum liebenden Vater: Sido live in Chemnitz.
Vom Provokateur zum liebenden Vater: Sido live in Chemnitz. Bild: Theodor Müller
Kultur
Sido und sein Geburtstagsreigen im Chemnitzer Küchwald: Warum nur spielt er dieses eine Lied?
Von Henni Henrion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Festivalartige Zustände: Anlässlich des 25-jährigen Bühnenjubiläums des Deutschrappers Sido pilgerten am Sonntagabend 12.000 Fans zur Küchwaldwiese in Chemnitz.

Die einen kennen ihn als kuschelbärtigen Juror bei „The Voice of Germany“, die anderen sind mit ihm als Hip-Hop-Provokateur aufgewachsen, der seine Wurzeln nie vergessen hat. So oder so: Sido gehört zur Spitze der deutschen Pop-Prominenz. Entsprechend groß war daher der Andrang, als der Rapper am Sonntag auf der Küchwaldwiese in Chemnitz...
