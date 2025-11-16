So modern kann Oper sein: „Der Bajazzo“ und sein Incel feiern Premiere in Chemnitz

Luise Kautz‘ Inszenierung im Chemnitzer Opernhaus gerät zur furiosen Show über Sensationslust, toxische Männlichkeit und einen Terror-Clown.

Es gibt Männer, die glauben, sie hätten aufgrund ihres Geschlechts einen Anspruch auf Frauen, auf eine Liebesbeziehung und vor allem auf Sex mit ihnen. Faktisch existiert dieser Anspruch nicht. Wenn ihnen die Damen dann noch die kalte Schulter zeigen, werden sie oft wütend, rotten sich in frauenverachtenden Internetforen zusammen und nennen...