Sozialwissenschaftler zur Europawoche in der Kulturhauptstadt: „Die Rechten sagen nicht mehr: Demokratie ist Mist!“

Chemnitz. Für die EU und ihre Demokratien wird es eng: Trump auf der einen, Putin und China auf der anderen Seite scheren sich wenig um sie. Auch in Europa fehlt ein Wir-Gefühl, zerbröselt das Wissen darüber, was Demokratien ausmacht. Lässt sich das ändern? Hilft die Europawoche in der Kulturhauptstadt? Ein Gespräch mit dem in Chemnitz lehrenden Sozialwissenschaftler Ulf Bohmann.

Freie Presse: Wann haben Sie zum letzten Mal gedacht: Gut, dass es die EU gibt, das hat mir jetzt echt geholfen!