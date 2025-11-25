Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • "Sterben in Karl-Marx-Stadt": Das bietet das neue Kraftklub-Album

Im Mai kündigte Kraftklub bei einem nicht ganz geheimen Geheimkonzert das neue Album an. Diese Woche erscheint es dann auch.
Im Mai kündigte Kraftklub bei einem nicht ganz geheimen Geheimkonzert das neue Album an. Diese Woche erscheint es dann auch. Bild: Ulf Dahl
Im Mai kündigte Kraftklub bei einem nicht ganz geheimen Geheimkonzert das neue Album an. Diese Woche erscheint es dann auch.
Im Mai kündigte Kraftklub bei einem nicht ganz geheimen Geheimkonzert das neue Album an. Diese Woche erscheint es dann auch. Bild: Ulf Dahl
Kultur
"Sterben in Karl-Marx-Stadt": Das bietet das neue Kraftklub-Album
Von Andreas Hummel, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein riesiger Schriftzug "Sterben in Karl-Marx-Stadt" gab Ende Mai in Chemnitz Rätsel auf - bis Kraftklub mit einem Überraschungskonzert das Geheimnis lüftete. Diese Woche Freitag erscheint das neue Album.

Chemnitz.

Karl-Marx-Stadt ist Geschichte, doch bei Kraftklub lebt es fort. Für das Video zu "Schief in jedem Chor" posieren die fünf Musiker auf einem Metallgestänge in luftiger Höhe, daran in riesigen roten Großbuchstaben der Schriftzug "Kraftklub Sterben in Karl-Marx-Stadt". Es ist der Titel ihres neuen Albums, das die Band Ende Mai bei einem Überraschungskonzert angekündigt hat. Wo? In Chemnitz, dem einstigen Karl-Marx-Stadt. Aber warum Sterben?

"Wir hatten schon des Öfteren mit dem Tod zu tun", sagt Sänger und Texter Felix Kummer. Im Umfeld, Freundes- und Familienkreis sei mancher "viel zu früh gestorben". So habe er auch immer wieder über Tod und Sterben geschrieben. Doch in Deutschland sei der Umgang damit "sehr zugeknöpft". 

Erst bei einem Aufenthalt in Mexiko habe er einen Zugang gefunden, dazu Songs zu machen, erzählt der 36-Jährige. Dort hat die Band die Feiern zum Día de los Muertos, dem Tag der Toten, miterlebt. "Das hat uns gezeigt, dass es eben noch einen anderen Umgang mit dem Thema Tod und Sterben gibt, als wir es kennen."

Deichkind und Nina Chuba als Gäste

Einen Vorgeschmack auf das Album haben mehrere Single-Veröffentlichungen gegeben. Und wer Kraftklub kennt und schätzt, wird vom neuen Album wohl nicht enttäuscht. Es geht um Abschied und Sterben, aber vor allem um das Leben davor: ums Feiern, Verliebtsein, ums Dagegenhalten. Dazu hat sich die Band Unterstützung geholt: Nina Chuba, Domiziana, Deichkind und Faber sind als Gäste mit von der Partie. 

Den Ton setzt der Song "Unsterblich sein" über den Rausch einer Partynacht und den Kater danach. Er ist auf dem Album die Klammer für die anderen zehn Stücke. "Ich dachte, ich hätte noch ewig Zeit", singt Kummer später in "All die schönen Worte", in dem es um verpasste Chancen geht. Denn der Tod kommt oft überraschend. 

Mit Deichkind werfen Kraftklub zu mitreißenden Beats die Zeit mit vollen Händen aus dem Fenster. Und eine ganz eigenwillige Vorstellung von Trauerfeier und dem Leben nach dem Tod präsentiert der Titel "Wenn ich tot bin, fang ich wieder an". "Es ist das Los des Atheisten, dass ich mir das Paradies selbst irgendwie visualisieren muss", sagt Kummer dazu. 

"Vielleicht sind wir nicht mehr"

Kraftklub ist eine der bedeutendsten deutschen Indiebands und bekannt dafür, auch politisch Stellung zu beziehen. So hielten sie mit dem #WirSindMehr-Konzert dagegen, als es in Chemnitz 2018 tagelang Ausschreitungen von Rechtsextremen gab. Heute sagt Kummer, sie hätten irgendwann festgestellt: "Vielleicht sind wir nicht mehr, vielleicht waren wir auch nie mehr. Umso wichtiger ist es, dass man nicht allein ist." Im Lied "Schief in jedem Chor" heißt es dazu in Kraftklub-Manier: "Solang noch einer 'Fickt euch alle!' schreit, sind wir noch nicht verlor'n."

Nicht nur mit dem letzten Album "Kargo" (2022) war Kraftklub auf Platz 1 der Charts gestürmt. Die Erwartungen an das neue Album sind hoch und werden seit Sommer kräftig in sozialen Netzwerken geschürt. 

Im März beginnt die Tour, die vielerorts ausverkauft ist. Kummer spricht von der größten Tour, die die Gruppe je gespielt habe. Auch wenn es auf dem Album um Abschied und Sterben geht - die Band verabschiede sich damit nicht, versichert er. "Es geht doch gerade erst wieder richtig los. Wir freuen uns auf alles, was jetzt kommt." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:44 Uhr
1 min.
Auto fängt auf A72 bei Reichenbach Feuer
Die Kameraden der Feuerwehr haben fast drei Stunden lang den brennenden Pkw gelöscht. (Symbolbild)
Es kommt zu einer plötzlichen Panne, die einen stundenlangen Feuerwehreinsatz auslöst und eine Auffahrt lahmlegt. Die betroffene Autofahrerin kommt mit dem Schrecken davon.
16:45 Uhr
4 min.
Die Drohmails des "Schweinetreffs": Polizei hebt Gruppe aus
Die Drohmails lösten große Polizeieinsätze aus - etwa im Mai 2024 in Essen. (Archivbild)
Mutmaßlich war es die Lust am Schrecken anderer - ein Staatsanwalt nennt es "asozial": Ermittler nehmen eine Gruppe ins Visier, die mit falschen Drohungen bundesweit die Polizei in Atem hielt.
Andrea Löbbecke und Jenny Tobien, dpa
20.11.2025
2 min.
„Im Westen gern ein Schloss“: Kraftklub sucht ausgefallene Orte für private „Geheimshows“ nächste Woche
Wollen Eisdielen und Jugendherbergsspeisesäle rocken: Kraftklub!
Die Promo-Phase für das kommende Album „Sterben in Karl Marx Stadt“ geht in die heiße Phase: Die Chemnitzer Indierock-Rabauken bieten sich als „Partyband“ für Fans an!
Tim Hofmann
08:05 Uhr
3 min.
Nach Aufruf von Kraftklub: Dieser Vogtländer will Chemnitzer Indie-Rocker zu Privatkonzert auf seinen Bierseitenhof holen
Oskar Pögl braut auf seinem Hof in Drochaus Bier. Kommt die Band Kraftklub, um es zu probieren?
Im kleinen vogtländischen Dorf Drochaus hat Oskar Pögl eine Privatbrauerei auf einem Bauernhof etabliert. Jetzt will er dort ein großes Ding anpacken.
Nancy Dietrich
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel