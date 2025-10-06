Synchronschwimmen: Wenn im Wasser getanzt wird

In der „Freie Presse“-Serie „Darum tanzen wir!“ erklärt Birgit Schneider aus dem Verein „SVV Plauen“, warum es ihr nichts ausmacht, wenn „richtige“ Schwimmer über das Synchronschwimmen lächeln.

Synchronschwimmen vereint Anmut, Kraft und Präzision in einer Disziplin. Zu Musik und in aufwendigen Choreografien zeigen die Athletinnen und Athleten akrobatische Figuren, Hebungen und Drehungen im Wasser – oft in perfekt abgestimmter Teamarbeit. Die Wurzeln dieser Sportart reichen zurück bis ins 19. Jahrhundert, ihren internationalen... Synchronschwimmen vereint Anmut, Kraft und Präzision in einer Disziplin. Zu Musik und in aufwendigen Choreografien zeigen die Athletinnen und Athleten akrobatische Figuren, Hebungen und Drehungen im Wasser – oft in perfekt abgestimmter Teamarbeit. Die Wurzeln dieser Sportart reichen zurück bis ins 19. Jahrhundert, ihren internationalen...