MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • „Tacheles“ zu DDR: Hat der SED-Staat versucht, den Holocaust unter den Teppich zu kehren?

Antifaschistisches Buchenwald-Mahnmal von Fritz Cremer aus der DDR der 1950er-Jahre: Opfer im Schatten eines hochverehrten (und verklärten) Widerstands?
Antifaschistisches Buchenwald-Mahnmal von Fritz Cremer aus der DDR der 1950er-Jahre: Opfer im Schatten eines hochverehrten (und verklärten) Widerstands? Bild: IMAGO/IPON
Antifaschistisches Buchenwald-Mahnmal von Fritz Cremer aus der DDR der 1950er-Jahre: Opfer im Schatten eines hochverehrten (und verklärten) Widerstands?
Antifaschistisches Buchenwald-Mahnmal von Fritz Cremer aus der DDR der 1950er-Jahre: Opfer im Schatten eines hochverehrten (und verklärten) Widerstands? Bild: IMAGO/IPON
Kultur
„Tacheles“ zu DDR: Hat der SED-Staat versucht, den Holocaust unter den Teppich zu kehren?
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

SMAC-Wissenschaftler Alexander Walther erklärt zum Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen, wieviel man vor der Wende im Osten von den Verbrechen der Nazis wusste - oder wie wenig.

Für Juden in der DDR war der 17. Juni 1953 kein guter Tag. Der Volksaufstand gegen den rabiat voran gepeitschten Aufbau des Sozialismus, der heute als große Erhebung einer unterdrückten Bevölkerung für die Freiheit erinnert wird, machte vielen Überlebenden des Holocaust panische Angst.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
14.12.2025
3 min.
Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen: Auftakt in Chemnitz mit viel Hoffnung, Kritik und einer Schweigeminute
Die erste Kerze zum Lichterfest Chanukka in Chemnitz ist entzündet. In diesem Jahr steht der Leuchter nicht im Stadthallenpark, sondern auf dem Stefan-Heym-Platz vor dem Smac.
Der Beginn von Chanukka ist auch der Beginn des Jahres der jüdischen Kultur. Ein Novum, das von einem Anschlag in Australien überschattet wurde. Trotzdem wurde gesungen. Antisemitismus dürfe jüdisches Leben nicht bestimmen, sagte der Vizepräsident des Zentralrats der Juden.
Denise Märkisch
Von Nina Pogrebnaya
3 min.
22.01.2026
3 min.
Warum das Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen „Tacheles“ mutiger sein muss
Meinung
Redakteur
Jüdische Kultur erscheint oft als Dekoration oder Erinnerung - dabei beginnt Sichtbarkeit dort, wo Begegnung, Neugier und gelebtes Leben stattfinden.
Sachsen widmet dem jüdischen Leben 2026 ein Themenjahr. Das ist richtig und notwendig. Und doch bleibt bei mir Skepsis. „Tacheles“ sollte mehr sein als ein gut gemeintes Programm für ein ohnehin interessiertes Publikum.
Nina Pogrebnaya
Mehr Artikel