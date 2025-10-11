Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Tage nach der Veröffentlichung: Was „The Life of a Showgirl" verspricht, aber nicht halten kann

Fans schauen sich ein Bild von Taylor Swift an, während sie darauf warten, in ein TikTok/Taylor- Swift-Fan-Pop-up zu gelangen, um die Veröffentlichung ihres neuesten Albums "The Life of a Showgirl" zu feiern. Mittlerweile geben sich manche Fans ernüchtert. Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
Fans schauen sich ein Bild von Taylor Swift an, während sie darauf warten, in ein TikTok/Taylor- Swift-Fan-Pop-up zu gelangen, um die Veröffentlichung ihres neuesten Albums "The Life of a Showgirl" zu feiern. Mittlerweile geben sich manche Fans ernüchtert. Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
Kultur
Tage nach der Veröffentlichung: Was „The Life of a Showgirl“ verspricht, aber nicht halten kann
Von Anna Bach
Taylor Swift hat mit „The Life of a Showgirl“ ihr bisher bestes Album veröffentlicht. So die erste Euphorie. Warum das Album im Vergleich ihrer bisherigen Releases dann doch Fans enttäuscht.

Es ist schon fast die logische Konsequenz eben jener Sache, die eigentlich das Gegenteil bewirken sollte. Scheint es doch, als sei das Schicksal von Taylor Swifts neuem Album „The Life of a Showgirl“ nach der wochenlangen Promo-Phase und popkulturellen Omnipräsenz der Sängerin bereits besiegelt gewesen. Die Erwartungen wahnsinnig hoch, eine...
