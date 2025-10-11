Tage nach der Veröffentlichung: Was „The Life of a Showgirl“ verspricht, aber nicht halten kann

Taylor Swift hat mit „The Life of a Showgirl“ ihr bisher bestes Album veröffentlicht. So die erste Euphorie. Warum das Album im Vergleich ihrer bisherigen Releases dann doch Fans enttäuscht.

Es ist schon fast die logische Konsequenz eben jener Sache, die eigentlich das Gegenteil bewirken sollte. Scheint es doch, als sei das Schicksal von Taylor Swifts neuem Album „The Life of a Showgirl“ nach der wochenlangen Promo-Phase und popkulturellen Omnipräsenz der Sängerin bereits besiegelt gewesen. Die Erwartungen wahnsinnig hoch, eine...