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Foto: Mark Frost
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Kultur
Tatort: „Fackel“ aus Frankfurt/Main: Recht und Gerechtigkeit
Von Matthias Zwarg
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Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Matthias Zwarg

Eigentlich haben es die beiden neuen Frankfurter Ermittler mit „cold cases“, also „kalten“ Altfällen, zu tun – ihr dritter Fall „Fackel“ aber ist ein leider ganz heißer. Jahre nach dem Brand eines Hochhauses mit Sozialwohnungen, bei dem 13 Menschen ums Leben kamen, kämpfen die Angehörigen noch immer um Aufklärung. Auch Amila...
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