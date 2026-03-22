Tatort: „Fackel“ aus Frankfurt/Main: Recht und Gerechtigkeit

Kultur
Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Matthias Zwarg
Eigentlich haben es die beiden neuen Frankfurter Ermittler mit „cold cases“, also „kalten“ Altfällen, zu tun – ihr dritter Fall „Fackel“ aber ist ein leider ganz heißer. Jahre nach dem Brand eines Hochhauses mit Sozialwohnungen, bei dem 13 Menschen ums Leben kamen, kämpfen die Angehörigen noch immer um Aufklärung. Auch Amila...
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