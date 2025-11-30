Tatort: „Licht“ aus Frankfurt am Main: Geriet die kleine Viktoria in die Fänge einer Sekte?

Kultur
Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Torsten Kohlschein.
„Eine Mutter sucht ihr Kind. Seit sechs Jahren sucht sie ihr Kind. Was sie braucht, ist Klarheit und Gewissheit. Schickst du sie nach Hause, wenn sie mit einem neuen Ansatz kommt?“ – Wer würde dazu schon ja sagen? Maryam Azadi (Meliko Foroutan) und Hamsa Kulina (Edin Hasanovic) jedenfalls, das neue Cold-Case-Ermittlerduo des Frankfurter...
