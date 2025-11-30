Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Tatort: „Licht“ aus Frankfurt am Main: Geriet die kleine Viktoria in die Fänge einer Sekte?

Ein „Tatort“, der sich wirklich lohnt - findet zumindest unser Autor Torsten Kohlschein.
Ein „Tatort“, der sich wirklich lohnt - findet zumindest unser Autor Torsten Kohlschein. Bild: Mark Frost
Ein „Tatort“, der sich wirklich lohnt - findet zumindest unser Autor Torsten Kohlschein.
Ein „Tatort“, der sich wirklich lohnt - findet zumindest unser Autor Torsten Kohlschein. Bild: Mark Frost
Kultur
Tatort: „Licht“ aus Frankfurt am Main: Geriet die kleine Viktoria in die Fänge einer Sekte?
Redakteur
Von Torsten Kohlschein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Torsten Kohlschein.

„Eine Mutter sucht ihr Kind. Seit sechs Jahren sucht sie ihr Kind. Was sie braucht, ist Klarheit und Gewissheit. Schickst du sie nach Hause, wenn sie mit einem neuen Ansatz kommt?“ – Wer würde dazu schon ja sagen? Maryam Azadi (Meliko Foroutan) und Hamsa Kulina (Edin Hasanovic) jedenfalls, das neue Cold-Case-Ermittlerduo des Frankfurter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
05.10.2025
3 min.
Tatort: „Dunkelheit“ aus Frankfurt/Main: „Mein Vater war das nicht!“
Die Tatort-Kolumne der "Freien Presse".
Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Maurice Querner
Maurice Querner
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
26.10.2025
2 min.
Tatort: „Letzte Ernte“: Lindholm bleibt notorisch misstrauisch
Ermittlerin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler, rechts) und Bäuerin Marlies Feldhusen (Lina Wendel) im Duell.
Sehenswert findet unser Autor den aktuellen „Tatort“, in dem eine Leiche auf einem Bio-Apfelhof auftaucht. Eine Betrachtung von Matthias Zwarg.
Matthias Zwarg
Mehr Artikel