Teurer Hokuspokus? Das erwartet Familien in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden

Zaubererduell in der Harry-Potter-Ausstellung. Bild: Nicole Jähn

Bis zum 3. Mai ist die Harry-Potter-Ausstellung in Dresden zu sehen. Bild: Lennart Preiss/dpa

Mit Filmausschnitten und Visualisierungen werden die Besucher auf die Welt von Harry Potter eingestimmt. Bild: Sebastian Kahnert/dpa

Warteschlange in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden: Um ein interaktives Armband nutzen zu können, muss man sich registrieren. Bild: Nicole Jähn

Ein Gang führt an einer magischen Bildergalerie vorbei. Mehr als ein Blinzeln verändert sich auf den Bildern aber nicht. Schade. Bild: Imago/Andreas Weihs

Nicht zum Fürchten: Der Gruselfaktor hält sich in Grenzen. Bild: Nicole Jähn

Ein riesiger Hornschwanzdrache in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden. Bild: Nicole Jähn

Viel Zauber funktioniert in der Ausstellung nur über Bildschirme. Bild: Nicole Jähn

Die „Große Halle“ wirkt in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden eher klein. Bild: Nicole Jähn