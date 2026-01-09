MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Teurer Hokuspokus? Das erwartet Familien in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden

Zaubererduell in der Harry-Potter-Ausstellung.
Zaubererduell in der Harry-Potter-Ausstellung. Bild: Nicole Jähn
Bis zum 3. Mai ist die Harry-Potter-Ausstellung in Dresden zu sehen.
Bis zum 3. Mai ist die Harry-Potter-Ausstellung in Dresden zu sehen. Bild: Lennart Preiss/dpa
Mit Filmausschnitten und Visualisierungen werden die Besucher auf die Welt von Harry Potter eingestimmt.
Mit Filmausschnitten und Visualisierungen werden die Besucher auf die Welt von Harry Potter eingestimmt. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Warteschlange in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden: Um ein interaktives Armband nutzen zu können, muss man sich registrieren.
Warteschlange in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden: Um ein interaktives Armband nutzen zu können, muss man sich registrieren. Bild: Nicole Jähn
Ein Gang führt an einer magischen Bildergalerie vorbei. Mehr als ein Blinzeln verändert sich auf den Bildern aber nicht. Schade.
Ein Gang führt an einer magischen Bildergalerie vorbei. Mehr als ein Blinzeln verändert sich auf den Bildern aber nicht. Schade. Bild: Imago/Andreas Weihs
Nicht zum Fürchten: Der Gruselfaktor hält sich in Grenzen.
Nicht zum Fürchten: Der Gruselfaktor hält sich in Grenzen. Bild: Nicole Jähn
Ein riesiger Hornschwanzdrache in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden.
Ein riesiger Hornschwanzdrache in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden. Bild: Nicole Jähn
Viel Zauber funktioniert in der Ausstellung nur über Bildschirme.
Viel Zauber funktioniert in der Ausstellung nur über Bildschirme. Bild: Nicole Jähn
Die „Große Halle“ wirkt in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden eher klein.
Die „Große Halle“ wirkt in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden eher klein. Bild: Nicole Jähn
Teil der Ausstellung sind auch Vitrinen mit Kostümen aus der Filmreihe.
Teil der Ausstellung sind auch Vitrinen mit Kostümen aus der Filmreihe. Bild: Nicole Jähn
Zaubererduell in der Harry-Potter-Ausstellung.
Zaubererduell in der Harry-Potter-Ausstellung. Bild: Nicole Jähn
Bis zum 3. Mai ist die Harry-Potter-Ausstellung in Dresden zu sehen.
Bis zum 3. Mai ist die Harry-Potter-Ausstellung in Dresden zu sehen. Bild: Lennart Preiss/dpa
Mit Filmausschnitten und Visualisierungen werden die Besucher auf die Welt von Harry Potter eingestimmt.
Mit Filmausschnitten und Visualisierungen werden die Besucher auf die Welt von Harry Potter eingestimmt. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Warteschlange in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden: Um ein interaktives Armband nutzen zu können, muss man sich registrieren.
Warteschlange in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden: Um ein interaktives Armband nutzen zu können, muss man sich registrieren. Bild: Nicole Jähn
Ein Gang führt an einer magischen Bildergalerie vorbei. Mehr als ein Blinzeln verändert sich auf den Bildern aber nicht. Schade.
Ein Gang führt an einer magischen Bildergalerie vorbei. Mehr als ein Blinzeln verändert sich auf den Bildern aber nicht. Schade. Bild: Imago/Andreas Weihs
Nicht zum Fürchten: Der Gruselfaktor hält sich in Grenzen.
Nicht zum Fürchten: Der Gruselfaktor hält sich in Grenzen. Bild: Nicole Jähn
Ein riesiger Hornschwanzdrache in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden.
Ein riesiger Hornschwanzdrache in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden. Bild: Nicole Jähn
Viel Zauber funktioniert in der Ausstellung nur über Bildschirme.
Viel Zauber funktioniert in der Ausstellung nur über Bildschirme. Bild: Nicole Jähn
Die „Große Halle“ wirkt in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden eher klein.
Die „Große Halle“ wirkt in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden eher klein. Bild: Nicole Jähn
Teil der Ausstellung sind auch Vitrinen mit Kostümen aus der Filmreihe.
Teil der Ausstellung sind auch Vitrinen mit Kostümen aus der Filmreihe. Bild: Nicole Jähn
Kultur
Teurer Hokuspokus? Das erwartet Familien in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden
Redakteur
Von Nicole Jähn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pure Magie oder überteuert? An der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden scheiden sich die Geister. Unsere Autorin hat den Rundgang mit ihren drei Kindern getestet.

Geheimgänge, Unsichtbarkeitszauber und verbotene Türme: Die Zaubererschule Hogwarts und die Welt um Harry Potter zieht auch fast 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung des ersten Buches der Fantasyreihe viele Leser und Filmfans in den Bann. Doch wie viel Zauber lässt sich in die reale Welt übertragen? Lohnt sich die Fahrt zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
5 min.
Sturmtief „Elli“ trifft das Erzgebirge: Wo Schulen am Freitag wegen Schnee und Glätte geschlossen bleiben
Der Winterdienst dürfte in den kommenden Tagen wieder gut zu tun haben.
Sturmtief „Elli“ sorgt für unsichere Schulwege. Im Erzgebirge bleiben einige Schulen wegen des Wetters geschlossen. Eine generelle Empfehlung dafür gibt es aber nicht. Und wie plant der Regionalverkehr Erzgebirge?
Michael Urbach
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
08:36 Uhr
2 min.
ÖPNV in Leipzig und Dresden startet trotz Schnee planmäßig
Trotz des Wintersturms starten die Busse und Bahnen in Leipzig und Dresden planmäßig.
Starker Schneefall – und trotzdem läuft zunächst alles nach Plan. Wie die Verkehrsbetriebe die Busse und Bahnen am Morgen auf Kurs halten. Trotzdem ist Vorsicht für Passagiere jetzt besonders wichtig.
08:36 Uhr
1 min.
Schneeglätte: Auto rutscht in Graben, Lkw bleiben hängen
Ein Unfall mit hohem Sachschaden wird von der S 288 vor Crimmitschau gemeldet.
Verkehrsprobleme gab es am Freitagmorgen unter anderem bei Crimmitschau und auf der A 4 bei Meerane.
Bernd Appel
19.12.2025
3 min.
Was Fans bei der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden erwartet
 8 Bilder
Bis zum 3. Mai gastiert die Wanderausstellung in Dresden.
Originalkostüme und echte Requisiten: In den kommenden Monaten gastiert in Dresden die Wanderausstellung über den berühmten jungen Zauberer mit der Narbe. Die Fans können auch selbst aktiv werden.
26.07.2025
6 min.
Es ist wieder Kaisermania in Dresden: 12.000 bejubeln Roland Kaiser
In Dresden sind vier Konzerte mit insgesamt 48.000 Zuschauerinnen und Zuschauern geplant.
In der sächsischen Landeshauptstadt wirbt der Schlagerstar sanft für „Achtung und Respekt“. Warum der Altmeister der deutschen Schlagerszene ein Phänomen ist.
Matthias Zwarg
Mehr Artikel