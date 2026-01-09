Teurer Hokuspokus? Das erwartet Familien in der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden

Kultur
Pure Magie oder überteuert? An der Harry-Potter-Ausstellung in Dresden scheiden sich die Geister. Unsere Autorin hat den Rundgang mit ihren drei Kindern getestet.
Geheimgänge, Unsichtbarkeitszauber und verbotene Türme: Die Zaubererschule Hogwarts und die Welt um Harry Potter zieht auch fast 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung des ersten Buches der Fantasyreihe viele Leser und Filmfans in den Bann. Doch wie viel Zauber lässt sich in die reale Welt übertragen? Lohnt sich die Fahrt zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.