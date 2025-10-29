Tragische Oberfläche: Warum verrät die Netflix-Doku „Babo“ so wenig über den Rapper Haftbefehl?

Kultur
Über 90 Minuten nimmt der sehr bedrückende Film die zerstörerische Drogensucht des Deutschrap-Stars unter die Lupe. Trotz gegenteiliger Behauptung werden dabei aber weder Mensch noch Künstler sichtbar.
Wahre Kunst, das weiß man, erwächst aus Schmerz und dem Leiden daran. Wie also könnte man die Größe eines Künstlers besser ausstellen als durch das Nachzeichnen der Dämonen, die ihn peinigen? Diese Methode mag nicht neu sein, doch sie packt verlässlich – und sorgt aktuell für einen ordentlichen Hype um die neue Netflix-Doku „Babo –...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.