Umjubelte Premiere in Freiberg: „Der eingebildete Kranke“ als sehr gegenwärtiges Stück

Die Komödie nach Moliére hat mit dem Original nicht mehr viel zu tun - trotzdem oder vielleicht deswegen begeistert sie mit Dynamik, Witz und Musik.

Die Bühne ganz in hellblau, kühl und steril wie ein Krankenzimmer, in das die Welt nur durch eine der zahlreichen, meist verschlossenen Türen und Fenster herein kommt. Aber die Welt braucht Argan auch gar nicht, obwohl er meint an derselben zu leiden.