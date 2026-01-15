Freiberger Schauspieler Andreas Pannach startet neues Kapitel an den Landesbühnen Sachsen

Nach dem Abschied vom Freiberger Theater wirkt Publikumsliebling Andreas Pannach wieder in einer großen Inszenierung mit. An den Landesbühnen übernimmt er eine zentrale Rolle im Drama „Terror“.

Nach mehr als vier Jahrzehnten auf der Bühne des Freiberger Theaters schlägt Andreas Pannach ein neues Kapitel auf. Der Schauspieler, der bis 2025 fest zum Ensemble des Mittelsächsischen Theaters gehörte, ist ab 17. Januar an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul zu erleben. Dort steht er im viel diskutierten Schauspiel „Terror“ von...