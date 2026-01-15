MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Andreas Pannach ist jetzt in „Terror“ an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul zu erleben.
Andreas Pannach ist jetzt in „Terror“ an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul zu erleben. Bild: R. Jungnickel
Andreas Pannach ist jetzt in „Terror“ an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul zu erleben.
Andreas Pannach ist jetzt in „Terror“ an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul zu erleben. Bild: R. Jungnickel
Freiberg
Freiberger Schauspieler Andreas Pannach startet neues Kapitel an den Landesbühnen Sachsen
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Abschied vom Freiberger Theater wirkt Publikumsliebling Andreas Pannach wieder in einer großen Inszenierung mit. An den Landesbühnen übernimmt er eine zentrale Rolle im Drama „Terror“.

Nach mehr als vier Jahrzehnten auf der Bühne des Freiberger Theaters schlägt Andreas Pannach ein neues Kapitel auf. Der Schauspieler, der bis 2025 fest zum Ensemble des Mittelsächsischen Theaters gehörte, ist ab 17. Januar an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul zu erleben. Dort steht er im viel diskutierten Schauspiel „Terror“ von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
4 min.
Neujahrsempfang in Werdau: Für wen es stehende Ovationen und tosenden Beifall gab
Der wohl älteste aktive Konzertmeister Deutschlands, der 89-jährige Eberhard Viehweger, wurde von den Gästen des Neujahrsempfangs in Werdau mit stehenden Ovationen gefeiert.
In der Stadthalle erlebten am Mittwoch rund 400 Gäste beste Unterhaltung, bewegende Ehrungen und nachdenkliche Momente. Ein Protagonist wurde besonders herzlich gefeiert.
Annegret Riedel
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
11:30 Uhr
2 min.
Eigentlich sollte Mitte Dezember alles erledigt sein: Weshalb die Rampe am Plauener Volvo-Autohaus noch immer nicht vorhanden ist
Hier komm niemand problemlos hoch oder runter: die Treppe an der Stresemannbrücke ist steil.
Das Rathaus hatte die Fertigstellung einer barrierefreien 20-Meter-Rampe an der Stresemannbrücke zum Jahresende in Aussicht gestellt. Doch daraus wurde nichts. Woran es hakt.
Sabine Schott
09.01.2026
2 min.
Unsicheres Wetter: Theater verlegt Aufführungen und bietet Schubert-Abend
Gesangssolist ist Beomseok Choi.
Wetterbedingt müssen die geplanten Vorstellungen im Mittelsächsischen Theater abgesagt werden. Doch es gibt eine alternative Aufführung im Theater Freiberg. Was wird stattdessen geboten?
Babette Philipp
04.01.2026
5 min.
Fünf Tipps fürs Theaterjahr 2026 in Mittelsachsen: Bühnenball und Musketiere in Freiberg – Lustige Witwe in Kriebstein
 7 Bilder
Abschied beim Bühnenball in Freiberg und Döbeln: Susanne Engelhardt, hier 2021 als Lola Blau in der gleichnamigen Inszenierung am hiesigen Theater, ist noch einmal zu erleben.
Ein Abschied im Scheinwerferlicht: Beim Hollywood-Bühnenball in Freiberg sagt Susanne Engelhardt dem Publikum Lebewohl. Danach warten Musketiere, Shakespeare, Puccini und die lustige Witwe.
Heike Hubricht
Mehr Artikel