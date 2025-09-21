Unbequeme Inszenierung: Borcherts „Draußen vor der Tür“ in Plauen als Kriegsdrama der Zukunft

„Nach Party ist jetzt wohl keinem zumute“, sagt Intendant Dirk Löschner nach der Premiere von Borcherts Kriegsheimkehrer-Drama in Plauen. Warum ein Besuch ins Ungemütliche führt.

Solche Stücke wollen die Leute nicht. Nichts von der Wahrheit hören und auch keine traurigen Helden sehen, die stinken und vor aller Augen langsam vor die Hunde gehen — oder im Nebel in die Elbe. „Das Publikum will gekitzelt, nicht gekniffen werden.“ Das sagt der Zirkusdirektor (Lev Semenov) mit pinker Perücke auf dem Kopf und einer roten...