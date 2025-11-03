Uraufführung im Chemnitzer Figurentheater: Was als Spiel beginnt, endet als erschütterndes Drama

Drei Kinder, drei Koffer, ein Versprechen: „Wir werden nachkommen“ – so heißt das neue Stück über Abschied und Hoffnung, das am Sonntag zum ersten Mal aufgeführt wurde. Es erzählt die Geschichte jüdischer Kinder, die kurz vor dem Zweiten Weltkrieg allein nach England fliehen mussten.

Drei Kinder packen – jeder für sich allein – einen kleinen Koffer und zählen auf, was sie mitnehmen: eine Zahnbürste, einen Apfel, warme Unterwäsche. Die zwei Mädchen und ein Junge verstehen nicht, warum sie allein verreisen sollen. Sie klammern sich an die Zusage ihrer Eltern: „Wir werden nachkommen.“ Das ist zugleich der Titel eines... Drei Kinder packen – jeder für sich allein – einen kleinen Koffer und zählen auf, was sie mitnehmen: eine Zahnbürste, einen Apfel, warme Unterwäsche. Die zwei Mädchen und ein Junge verstehen nicht, warum sie allein verreisen sollen. Sie klammern sich an die Zusage ihrer Eltern: „Wir werden nachkommen.“ Das ist zugleich der Titel eines...