Vom Ursprung des Menschen bis in die Gegenwart – Ausstellung „Planet Africa“ in Chemnitz öffnet

Vor rund zwei Millionen Jahren wanderten die ersten Menschen aus Afrika aus. Welche besondere Rolle der Kontinent für die Menschheit spielt, soll nun eine neue Ausstellung in Chemnitz aufzeigen.

Die Mercator-Karte, also die Weltkarte, welche die Grundlage für die häufig genutzten Darstellungen des Globus ist, steht immer wieder in der Kritik. Warum? Sie verzerrt die Größenverhältnisse der Kontinente. Afrika wird dadurch im Vergleich zu anderen Kontinenten deutlich zu klein dargestellt. Diesen Umstand greift – unter anderem – auch... Die Mercator-Karte, also die Weltkarte, welche die Grundlage für die häufig genutzten Darstellungen des Globus ist, steht immer wieder in der Kritik. Warum? Sie verzerrt die Größenverhältnisse der Kontinente. Afrika wird dadurch im Vergleich zu anderen Kontinenten deutlich zu klein dargestellt. Diesen Umstand greift – unter anderem – auch...