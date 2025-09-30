Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Von der Försterin im Erzgebirgskrimi auf die Bühne: Teresa Weißbach mit szenischer Lesung in Chemnitz

Teresa Weißbach und Christoph Tomanek in "Mein Herz - mein Hund" sind am 12. Oktober im Fritz Theater Chemnitz zu erleben.
Teresa Weißbach und Christoph Tomanek in "Mein Herz - mein Hund" sind am 12. Oktober im Fritz Theater Chemnitz zu erleben. Bild: Devant-Design
Teresa Weißbach und Christoph Tomanek in "Mein Herz - mein Hund" sind am 12. Oktober im Fritz Theater Chemnitz zu erleben.
Teresa Weißbach und Christoph Tomanek in "Mein Herz - mein Hund" sind am 12. Oktober im Fritz Theater Chemnitz zu erleben. Bild: Devant-Design
Kultur
Von der Försterin im Erzgebirgskrimi auf die Bühne: Teresa Weißbach mit szenischer Lesung in Chemnitz
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Abend zwischen Literatur und Musik: In „Mein Herz – mein Hund“ verwandeln Teresa Weißbach und Christoph Tomanek den Briefwechsel von Anton Tschechow und Olga Knipper in lebendiges Theater.

Es gibt Schauspielerinnen, die man unweigerlich mit einer Rolle verbindet. Bei Teresa Weißbach ist es im Moment die Försterin Saskia Bergelt im Erzgebirgskrimi. Zwei- bis dreimal im Jahr steht sie vor der Kamera, das macht den Fernsehtermin zur verlässlichen Gewohnheit. Doch Weißbach ist weit mehr als das vertraute Gesicht aus dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
29.08.2025
2 min.
„Erzgebirgskrimi“ geht mit seinen Hauptdarstellern für Publikumspreis Jupiter ins Rennen
Lara Mandoki (links) als Karina Szabo und Teresa Weißbach als Saskia Bergelt verfolgen im neuen „Erzgebirgskrimi: Über die Grenze“ gemeinsam eine Spur in den Wald.
Lara Mandoki, Teresa Weißbach und Kai Scheve haben wie der gesamte Film „Über die Grenze“ die Chance, den Award zu gewinnen. Er wird von den Zeitschriften „TV Spielfilm“ und „Cinema“ verliehen. Die Konkurrenz dabei ist stark.
Katharina Leuoth
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
29.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ mit Kommissar kurz vor dem Tod: Lohnt das Einschalten?
Kommissar Robert Winkler (Kai Scheve) befindet sich in der neuen Folge des „Erzgebirgskrimis“ in einer sehr beklemmenden Situation.
Am Samstagabend läuft der neue Film „Über die Grenze“ im Fernsehen. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre in Altenberg diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel