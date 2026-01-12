Von der Kultfigur zum Auslaufmodell: Der tiefe Fall des Stefan Raab

Kultur
Noch vor zehn Jahren war Raab unantastbar. Heute ist sein Humor veraltet und seine Show ein teurer Flop für RTL.
Es war als großer Wurf gedacht: der teuerste Rückkehrer der deutschen Fernsehgeschichte. Doch aus dem gefeierten Comeback von Stefan Raab wurde ein Desaster. „Die Stefan-Raab-Show“ ging kurz vor Weihnachten in eine längere Pause – und bis heute weiß niemand, ob sie überhaupt wiederkehrt. Das Programm am traditionellen...
