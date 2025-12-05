Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Von wegen „goldene Mitte“: Warum es ein Irrtum ist, das Leben auf den Punkt zu bringen

Anstoßpunkt: Die Mitte eines Spielfeldes ist ein Ort der Harmonie. Die entscheidenden Punkte hier aber kaum zu erzielen.
Bild: Imago
Anstoßpunkt: Die Mitte eines Spielfeldes ist ein Ort der Harmonie. Die entscheidenden Punkte hier aber kaum zu erzielen.
Anstoßpunkt: Die Mitte eines Spielfeldes ist ein Ort der Harmonie. Die entscheidenden Punkte hier aber kaum zu erzielen. Bild: Imago
Meinung
Kultur
Von wegen „goldene Mitte“: Warum es ein Irrtum ist, das Leben auf den Punkt zu bringen
Von Tobias Prüwer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Bezeichnung „extrem“ kann man inhaltlich erst einmal nichts ablesen: Was wir als Gesellschaft für tragbar halten und was nicht, müssen wir an anderen Eigenschaften festmachen.

Alle reden von Mitte – nur bestimmen kann sie niemand. Ratgeber leiten an, die eigene Mitte zu finden. Der Globus ist übersät mit Nabeln der Welt. Parteien reklamieren sie für sich, und selbst Extremisten zählen sich dazu: Die gesellschaftliche Mitte ist ebenso begehrt wie diffus. Wir bevorzugen das Zentrum gegenüber der Peripherie.
