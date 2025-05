Warum der sächsische Dialekt besser als sein Ruf ist

Leipzig. Wissenschaftler Simon Oppermann erforscht den Sprachwandel unter anderem in Sachsen. Im Interview erklärt er, warum er Beliebtheitsumfragen zum Dialekt kritisch sieht und was das mit der Fernsehsendung „Elefant, Tiger & Co“ aus dem Zoo in Leipzig zu tun hat.

Freie Presse: Wie beschreiben Sie Ihr Forschungsgebiet?