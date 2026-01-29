Warum Handyverbote (fast) nichts taugen: Aussperren ist kein Ersatz für Zurechtfinden

Ja, das Smartphone birgt für Kinder viele Gefahren. Es ist aber auch ein längst unverzichtbares Tor zur Welt, das ihnen nicht verschlossen werden darf.

Das Smartphone in Kinderhand? Hat viele Nebenwirkungen von Aufmerksamkeitsproblemen bis Gruppenzwang. Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) hat da eine vermeintlich klare Lösung: Ab kommender Woche setzt es aus seiner Behörde ein Verbot für private Mobilgeräte an Grundschulen. Das zementiert einen Status Quo, der ohnehin schon... Das Smartphone in Kinderhand? Hat viele Nebenwirkungen von Aufmerksamkeitsproblemen bis Gruppenzwang. Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) hat da eine vermeintlich klare Lösung: Ab kommender Woche setzt es aus seiner Behörde ein Verbot für private Mobilgeräte an Grundschulen. Das zementiert einen Status Quo, der ohnehin schon...