„Was war und was wird“: Premiere im Schauspiel Chemnitz zeigt Szenen einer Ehe

Mit dem Stück von Sarah Nemitz und Lutz Hübner bringt das Schauspiel Chemnitz die Geschichte eines Paares auf die Bühne, das jeder sein könnte. Ganz ohne Kitsch, auf Augenhöhe erzählt es von der Liebe, vom Scheitern und vom Aufrappeln.

Haben Sie sich je gefragt, wer Ihre Sitznachbarinnen und Sitznachbarn im Theater sind? Was sie antreibt, was sie zusammenhält, wie sie leben und lieben? Und vor allem: Wie sie es miteinander aushalten? Das Kammerspiel „Was war und was wird“, das am Freitagabend im Ostflügel des Chemnitzer Schauspielhauses Premiere feierte, gibt auf diese...